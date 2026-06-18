Schwer verletzt wurde ein 72-Jähriger am Mittwochabend auf einem Trottoir in Näfels GL gefunden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder einem in der Nähe entdeckten Velo geben können.

Mann (72) in Näfels schwer verletzt auf Trottoir aufgefunden

Mann (72) in Näfels schwer verletzt auf Trottoir aufgefunden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 72-jähriger Mann schwer verletzt in Näfels GL gefunden

Velo in Tatortnähe entdeckt, Ursache unklar

Polizei sucht Zeugen für Hinweise und Beobachtungen

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend wurde im Unterdorf 42 in Näfels GL eine schwer verletzte Person auf einem Trottoir aufgefunden.

Der 72-jährige Mann wurde von Ersthelfenden liegend am Boden angetroffen. Diese leisteten umgehend Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Mit Rega ins Spital

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte durch die Rega in ein Spital überführt.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass niemand beobachtet hatte, wie es zum Ereignis gekommen war. In unmittelbarer Nähe wurde ein Velo aufgefunden.

Die Kantonspolizei Glarus sucht Personen, die Angaben zum Ereignis machen können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem verletzten Mann und dem aufgefundenen Velo gemacht haben.