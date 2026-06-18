Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 72-jähriger Mann schwer verletzt in Näfels GL gefunden
- Velo in Tatortnähe entdeckt, Ursache unklar
- Polizei sucht Zeugen für Hinweise und Beobachtungen
Janine EnderliRedaktorin News
Am Mittwochabend wurde im Unterdorf 42 in Näfels GL eine schwer verletzte Person auf einem Trottoir aufgefunden.
Der 72-jährige Mann wurde von Ersthelfenden liegend am Boden angetroffen. Diese leisteten umgehend Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.
Mit Rega ins Spital
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte durch die Rega in ein Spital überführt.
Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass niemand beobachtet hatte, wie es zum Ereignis gekommen war. In unmittelbarer Nähe wurde ein Velo aufgefunden.
Die Kantonspolizei Glarus sucht Personen, die Angaben zum Ereignis machen können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem verletzten Mann und dem aufgefundenen Velo gemacht haben.