Zwei Fälle von häuslicher Gewalt am Freitagabend riefen die Kantonspolizei Glarus auf den Plan. Eine Person wurde verletzt, in beiden Fällen ergriff die Polizei Schutzmassnahmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kantonspolizei Glarus griff Freitagabend zweimal bei häuslicher Gewalt ein

Eine verletzte Person im Spital, Polizei verhängte Schutzmassnahmen

Polizei kann Kontaktverbote und Wegweisungen gemäss Polizeigesetz anordnen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend rückte die Kantonspolizei zweimal wegen häuslicher Gewalt aus, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Die beiden Vorfälle ereigneten sich unabhängig voneinander, heisst es darin.

«In beiden Fällen kam es zu psychischer und physischer Gewalt», berichtet die Kantonspolizei. Eine Person musste sich in ein Spital begeben.

Welche Massnahmen kann die Polizei in solchen Situationen ergreifen? Auch darüber gibt die Medienmitteilung Auskunft.

Häusliche Gewalt? Melde dich bei der Polizei!

Ziel der polizeilichen Intervention ist in solchen Situationen der Schutz der gefährdeten Person sowie die Klärung des Sachverhalts. Gestützt auf das kantonale Polizeigesetz kann die Polizei Personen aus der gemeinsamen Wohnung wegweisen. Zudem kann sie ein Annäherungs-, Kontakt- und/oder Rayonverbot aussprechen.

In beiden Fällen vom Freitagabend verfügte die Polizei nach der Sachverhaltsklärung entsprechende Massnahmen, liest man im Kommuniqué weiter. Betroffene von häuslicher Gewalt können sich jederzeit an die Polizei oder an spezialisierte Beratungsstellen wie die Koordinationsstelle häusliche Gewalt und Gewaltprävention wenden, betont die Behörde.