Ein alkoholisierter junger Mann verursachte am Samstag in Bilten GL einen Unfall. Er prallte dabei in eine Mauer und einen parkierten Wagen. Einen Führerausweis besitzt der Unfallverursacher nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verkehrsunfall in Bilten am Samstag, Sachschaden entstanden

Unfallfahrer ohne Führerausweis, stand unter Alkoholeinfluss

Totalschaden am Unfallwagen, Sachschaden an Mauer und parkiertem Auto

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, kurz nach 18 Uhr, kam es in Bilten GL an der Holdernstrasse zu einem Verkehrsunfall. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung.

Ein Mann (21) war mit einem Auto von der Landstrasse in die Holdernstrasse eingebogen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne, mangelnder Fahrpraxis und einer Fehlmanipulation kollidierte das Fahrzeug heftig mit einer Mauer auf der rechten Fahrbahnseite. Darauf rollte das Auto rückwärts und prallte leicht in ein in der Strasse parkiertes Auto.

Der Unfallverursacher stand zum Zeitpunkt des Ereignisses unter dem Einfluss von Alkohol, hält die Kantonspolizei Glarus fest. Der Führerausweis konnte ihm an Ort und Stelle jedoch nicht abgenommen werden – denn er hatte keinen. «An der Strasseneinrichtung und dem nichtbeteiligten Auto entstand teilweise Sachschaden, der Unfallwagen erlitt Totalschaden», ergänzt die Polizei in der Medienmitteilung.