Im Stellenwald im Kanton Glarus kam es zu einem Absturz eines Fluggeräts. Bei den Tragflächen des Ultraleicht-Trikes kam es zu einem Einklapper, wodurch das Gerät ins Trudeln geriet. Der Pilot musste geborgen und ins Spital gebracht werden.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 13.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei Glarus die Meldung über einen Absturz eines Fluggeräts im Stellenwald bei Bilten. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, befand der Pilot sich auf einer Höhe von rund 1800 Meter, als es zu einem sogenannten Einklapper der Tragfläche kam.

Das Ultraleicht-Trike, wie das Fluggerät genannt wird, kam in der Folge ins Trudeln und verlor an Höhe. Nach Angaben des Piloten versuchte dieser noch, den Notschirm auszulösen «beziehungsweise aus der Kabine zu werfen» – jedoch erfolglos.

Das Ultraleichtflugzeug stürzte anschliessend in bewaldetes Gebiet und der Pilot musste durch die Rega mittels Windenrettung geborgen werden.

Er wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Auch das Fluggerät musste aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen und abtransportiert werden. Die weiteren Abklärungen zum Unfallhergang erfolgen durch die zuständigen Behörden.