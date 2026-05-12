Ein Autofahrer verlor in Näfels GL die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen zwei Mauern. Trotz grossem Sachschaden blieb er unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 3. März prallte in Näfels GL ein Auto gegen Mauern

Fahrer ohne Führerausweis, erheblicher Sachschaden, keine Verletzten gemeldet

Polizei sucht Zeugen, um Unfallumstände abschliessend zu klären

Janine Enderli Redaktorin News

Anfang März ereignete sich in Näfels GL ein Selbstunfall, der bis heute für Rätsel sorgt. Am 3. März, um circa 23.30 Uhr wollte ein Autofahrer vom Zentrum von Näfels in Richtung Weesen SG fahren. Dabei verlor er mutmasslich infolge überhöhter Geschwindigkeit auf der Strasse Mühlhäusern die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einer rechtsseitigen Mauer.

Auto prallte in Hauswand

Das Auto wurde in der Folge weiter geschleudert und prallte einige Meter weiter auf der gegenüberliegenden Strassenseite erneut in eine Hausmauer, wo es zum Stillstand kam.

Der Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Strasseninfrastruktur entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Da er das Fahrzeug ohne Fahrberechtigung lenkte, konnte kein Führerausweis abgenommen werden.

Polizei konnte Unfallhergang noch nicht klären

Der genaue Unfallhergang konnte bislang jedoch nicht abschliessend geklärt werden. Die Kantonspolizei Glarus bittet deshalb Personen, welche Angaben zum Unfall oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, sich zu melden. Insbesondere gesucht werden

Hinweise:

• zum Aufenthalt des Fahrzeuges sowie der beteiligten Personen vor dem Unfall

• zur Fahrtstrecke,

• zur Fahrweise des Fahrzeuglenkers,

• zu auffälligem Verhalten oder Wahrnehmungen rund um das Fahrzeug,

• zu möglichen Mitfahrenden oder weiteren beteiligten Personen.

Personen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Glarus in Verbindung zu setzen.