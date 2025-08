Schockmoment auf der A3 am Freitag: Ein Steinschlag löste sich bei Filzbach GL und beschädigte mehrere Autos. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Darum gehts Steinschlag auf A3 bei Filzbach GL, vier Autos getroffen, keine Verletzten

Autobahn gesperrt, Verkehrsbehinderungen, Astra-Spezialisten untersuchen Abbruchstelle

Marian Nadler

Am Freitag ereignete sich auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich bei Filzbach GL ein Steinschlag. Um 8 Uhr löste sich im Bereich zwischen Weisswand- und Ofeneggtunnel ein grösserer Steinbrocken vom südlich gelegenen Hang und zerbarst auf der linken Leitplanke der Fahrbahn.

Die dadurch wegfliegenden Steinsplitter trafen vier Personenwagen, die auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich unterwegs waren. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung.

Astra-Spezialisten im Einsatz

Verletzt wurde durch das Ereignis zum Glück niemand. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden und an den Strasseneinrichtungen ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Durch den Steinschlag musste der betreffende Autobahnabschnitt gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist noch nicht bekannt. Die Abbruchstelle wird derzeit von Sicherheitsspezialisten des Bundesamtes für Strassen (Astra) untersucht.