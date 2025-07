Unfall in Hergiswil NW Lastwagen knallt auf A2 in Aufpralldämpfer

Auf der A2 bei Hergiswil NW ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Lastwagen gekommen. Das Fahrzeug prallte kurz vor der Einfahrt in den Kirchenwaldtunnel in einen Aufpralldämpfer. Der Fahrer blieb unverletzt, der Tunnel musste längere Zeit gesperrt werden.

Publiziert: 12:03 Uhr