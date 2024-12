Blick-Reporter zum Tötungsdelikt in Flawil SG «Er sei mit rassistischen Parolen eingedeckt worden»

Nach einem Streit am Bahnhof Flawil SG starb Ruedi L. (†57) im Spital. Adnan T. (43), der Mann, der ihn getötet haben soll, steht jetzt ebenda vor Gericht. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Was geschah genau in dieser Nacht?