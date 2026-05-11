Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ziegen öffneten Milchtank in Schlatt-Haslen AI, Bach verunreinigt
- 150 Liter Milch gelangten in Bächlein und verursachten Verschmutzung
- Feuerwehr spülte Bach und liess Wasser auf Wiesland versickern
Janine EnderliRedaktorin News
Am Montagmittag gerieten frei laufende Ziegen auf der Liegenschaft Untere Hägni im Bezirk Schlatt-Haslen AI an den Ablaufhahn eines Milchtanks, weshalb eine grössere Menge frische Kuhmilch ausfloss.
Rund 150 Liter Milch gelangten über den Meteorschacht in ein nahes Bächlein, welches dadurch verunreinigt wurde.
Sofort wurde das Amt für Umwelt von Appenzell Innerrhoden sowie die zuständige Feuerwehr aufgeboten. Die Angehörigen der Feuerwehr pumpten das verschmutzte Wasser ab und liessen es im nahen Wiesland versickern. Die verunreinigte Bachstrecke wurde anschliessend mit Frischwasser gespült.