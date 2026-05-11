Frei laufende Ziegen gerieten in der Gemeinde Schlatt-Haslen an den Ablaufhahn eines Milchtanks, wonach Milch ausfloss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ziegen öffneten Milchtank in Schlatt-Haslen AI, Bach verunreinigt

150 Liter Milch gelangten in Bächlein und verursachten Verschmutzung

Feuerwehr spülte Bach und liess Wasser auf Wiesland versickern

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagmittag gerieten frei laufende Ziegen auf der Liegenschaft Untere Hägni im Bezirk Schlatt-Haslen AI an den Ablaufhahn eines Milchtanks, weshalb eine grössere Menge frische Kuhmilch ausfloss.

Rund 150 Liter Milch gelangten über den Meteorschacht in ein nahes Bächlein, welches dadurch verunreinigt wurde.

Sofort wurde das Amt für Umwelt von Appenzell Innerrhoden sowie die zuständige Feuerwehr aufgeboten. Die Angehörigen der Feuerwehr pumpten das verschmutzte Wasser ab und liessen es im nahen Wiesland versickern. Die verunreinigte Bachstrecke wurde anschliessend mit Frischwasser gespült.