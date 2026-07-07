Seit Montagabend wird ein 19-Jähriger vermisst. Er war mit Freunden im Seealpsee schwimmen und geriet unter Wasser und tauchte nicht mehr auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 19-Jähriger seit Montag im Seealpsee vermisst, Suchaktion läuft weiter

Der Mann ging beim Schwimmen unter und tauchte nicht mehr auf

Suchaktion dauerte bis in die Nacht, seit Dienstagmorgen wieder aktiv

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden veröffentlicht am Dienstag eine Medienmitteilung über eine Suchaktion im Alpstein. Seit Montagabend wird ein 19-jähriger Mann vermisst.

Wie die Polizei schreibt, hielt sich der junge Mann gemeinsam mit Freunden zum Schwimmen im Seealpsee auf. «Dabei geriet er aus bislang ungeklärten Gründen unter Wasser und tauchte nicht mehr an die Oberfläche auf», heisst es.

Eine kurz vor 21 Uhr eingeleitete Suchaktion bis weit in die Nachtstunden hinein verlief bislang ohne Erfolg. Am frühen Dienstagmorgen wurde die Suche erneut aufgenommen.

+++Update folgt+++