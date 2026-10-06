Achtung, aufgepasst! Derzeit sind Phishing-E-Mails im Umlauf, die angeblich im Namen des Bundesamts für Strassen (Astra) verschickt werden. Dahinter stecken jedoch Betrüger, die über vorgetäuschte Bussen und Mahnungen an Zahlungsdaten gelangen wollen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden warnt die Bevölkerung vor derzeit kursierenden Phishing-E-Mails, in denen das Logo des Bundesamts für Strassen (Astra) missbräuchlich verwendet wird.

In den betrügerischen Nachrichten wird den Empfängern eine angeblich offene Verkehrsbusse oder eine entsprechende Mahnung vorgetäuscht. Die Betroffenen werden aufgefordert, innerhalb kurzer Frist einen Geldbetrag zu bezahlen oder persönliche Zahlungsdaten anzugeben.

So verhältst du dich richtig

Die Kantonspolizei weist darauf hin, dass das ASTRA keine Bussen ausstellt und Bürger weder per E-Mail noch per SMS zur Zahlung von Geldbeträgen oder zur Eingabe von Kreditkartendaten auffordert.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden empfiehlt:

Antworten Sie keinesfalls auf solche E-Mails.

Klicken Sie nicht auf enthaltene Links oder Anhänge.

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Zahlungsinformationen bekannt.

Leisten Sie keine Zahlungen aufgrund solcher Nachrichten.

Löschen Sie verdächtige E-Mails umgehend.

Verdächtige Nachrichten melden

Phishing-Versuche können dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) unter www.report.ncsc.admin.ch/de/ gemeldet werden. Personen, die bereits eine Zahlung vorgenommen oder sensible Daten übermittelt haben, werden gebeten, umgehend Anzeige bei einer Polizeidienststelle zu erstatten.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit und empfiehlt, bei Unsicherheiten die Echtheit entsprechender Nachrichten sorgfältig zu überprüfen.