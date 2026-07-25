Am Samstag ist es in Walzenhausen zu einem Unfall auf dem Areal eines Bauernhofes gekommen. Dabei wurde ein Kind bei Arbeiten durch eine Holzstange verletzt und ins Spital geflogen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Um 11.40 Uhr war ein 33-jähriger Landwirt in Walzenhausen AR am Samstagvormittag mit dem Abdecken eines Holzstapels beschäftigt, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung. Bei den Arbeiten löste sich eine Holzstange und rollte von der Beige. Unglücklicherweise traf die Stange dabei ein Kind, welches sich beim Holzstapel aufhielt. Der bald fünfjährige Bub wurde mittelschwer verletzt. Das Kind war immer bei Bewusstsein und wurde vor Ort durch Ersthelfer, sowie den Rettungsdienst versorgt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Bub mit der Rega ins Spital geflogen.

Der Unfallhergang wird durch den Kriminaltechnischen Dienst und Mitarbeiter der Regionalpolizei abgeklärt. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die Rega und die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.