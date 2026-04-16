Zwei Personen sterben bei Gewaltdelikt in Urnäsch AR

Am Donnerstagvormittag ist es in Urnäsch in einer Wohnung zu einem schweren Gewaltdelikt gekommen, in welchem mehrere Personen beteiligt sind. Zwei Personen sind am Ereignisort verstorben, zwei weitere Personen wurden durch den Rettungsdienst ins Spital eingeliefert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Tote nach Gewaltverbrechen in Urnäsch AR, Polizei im Grosseinsatz

Mutmassliche Täterschaft unter Verletzten, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen

Einsatz begann um 08.08 Uhr, zwei Personen ins Spital gebracht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Grosseinsatz der Polizei in Urnäsch AR! Um 08.08 Uhr am Donnerstag ist bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die Meldung eingegangen, wonach in einer Privatwohnung Personen verletzt seien.

Unverzüglich wurden der Rettungsdienst und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten. Zwei Personen sind trotz medizinscher Erstversorgung durch die Einsatzkräfte am Ereignisort verstorben.

Zwei weitere Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Darunter befindet sich die für das Delikt mutmasslich, verantwortliche Täterschaft. Die genauen Abklärungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft sind am Laufen.

«Polizei und Krankenwagen fuhren vorbei»

Für die Anwohner in Urnäsch ist das Ereignis ein Schock. Die Betreiberin vom B&B Chez Lise im Ort schildert gegenüber Blick: «Gegen 8.30 Uhr sind Krankenwagen und Polizei an mir vorbeigefahren.» Sie wisse jedoch nicht, was genau passiert sei. Eine weitere Anwohnerin hat den Grosseinsatz ebenfalls miterlebt: «Ich habe aber nur die Absperrung gesehen, als ich durchgefahren bin», schildert sie.

Auf Anfrage erklärt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, dass man am Nachmittag erneut informieren möchte. Es werde in alle Richtungen ermittelt.