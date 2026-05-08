In der Nacht auf Freitag haben in Walzenhausen einige Rinder eine Nachtwanderung unternommen. Die Polizei konnte die Rinderherde einzäunen, worauf sie der Bauer mit Traktor und Anhänger wieder nach Hause chauffierte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kühe blockierten um 02.50 Uhr Strasse bei Allmendsberg im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Polizei stoppte Herde mit Absperrband, Besitzer holte Tiere ab

Rinder lecken Polizeiauto ab, keine Schäden oder Verletzungen gemeldet

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Um 02.50 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale die Meldung, dass sich im Bereich Allmendsberg eine Herde Kühe auf der Strasse befindet. Die ausgerückte Patrouille konnte die Gruppe auf der menschenleeren Strasse ausgangs des Dorfes, im Nord, feststellen.

Nachdem die tierische Wandergruppe mit Polizeiabsperrband an der Fortführung ihres nächtlichen Ausflugs gehindert werden konnte, wurde der Besitzer der Rinder informiert, welcher die ausgebüxten Tiere anschliessend abholte und wieder in den heimischen Stall zurückführte.

Die Rinder hatten ganz offensichtlich keine Berührungsängste mit der Polizei, was sie mit einer «Mundwäsche» des Patrouillenfahrzeuges bewiesen.