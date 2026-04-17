Ohne Führerausweis und mit dem Auto seines Vaters verunfallte ein 15-Jähriger in Heiden am Freitagmorgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jugendlicher (15) stiehlt BMW seines Vaters und verursacht Unfall in Dorf

Er hatte keinen Führerausweis, blieb aber unverletzt

Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken laut Polizei War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Um 2.30 Uhr am Freitagmorgen klaute ein Jugendlicher (15) den BMW seines Vaters und brauste davon. Während der Fahrt durch das Dorf kam es zu einer Kollision mit einem parkierten Auto, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt.

Der 15-Jährige blieb unverletzt. «Er ist nicht im Besitze eines Führerausweises, um einen Personenwagen zu lenken» so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.