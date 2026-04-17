Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Jugendlicher (15) stiehlt BMW seines Vaters und verursacht Unfall in Dorf
- Er hatte keinen Führerausweis, blieb aber unverletzt
- Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken laut Polizei
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Johannes HilligRedaktor News
Um 2.30 Uhr am Freitagmorgen klaute ein Jugendlicher (15) den BMW seines Vaters und brauste davon. Während der Fahrt durch das Dorf kam es zu einer Kollision mit einem parkierten Auto, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt.
Der 15-Jährige blieb unverletzt. «Er ist nicht im Besitze eines Führerausweises, um einen Personenwagen zu lenken» so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.