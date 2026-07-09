Am Mittwoch ist es in Urnäsch zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einer sich schliessenden Bahnschranke gekommen. Es entstand Sachschaden. Die Polizei lobt das Verhalten des jugendlichen Traktorfahrers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 14-Jähriger durchbricht Bahnschranke in Urnäsch AR, um Unfall zu vermeiden

Kantonspolizei lobt sein korrektes Verhalten in der Gefahrensituation

Sachschaden: einige Hundert Franken, keine Verletzten oder Zugkollision

Janine Enderli Redaktorin News

Dieser Crash ging noch einmal glimplich aus: Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 14-jähriger Jugendlicher am Mittwoch in Urnäsch AR mit einem Traktor auf der Strasse Furt in Richtung Entsorgungsstelle. Aufgrund der Sonneneinstrahlung sowie weiterer Fussgänger auf der Strasse übersah der Lenker die sich schliessende Bahnschranke. Als er bemerkte, dass sich sein Fahrzeug bereits auf den Gleisen befand, beschleunigte er den Traktor und durchbrach die Bahnschranke. Diese wurde dabei mittig zerbrochen. Der Jugendliche konnte den Gefahrenbereich noch rechtzeitig verlassen, bevor der Zug den Bahnübergang passierte. Es entstand Sachschaden von einigen Hundert Franken.

Die Kantonspolizei weist darauf hin, dass der Jugendliche in dieser Situation richtig gehandelt hat. Wer mit einem Fahrzeug zwischen zwei geschlossenen Bahnschranken zum Stillstand kommt, sollte die Schranke durchbrechen und den Gefahrenbereich unverzüglich verlassen.

Der dadurch entstehende Sachschaden ist wesentlich geringer als die möglichen Folgen einer Kollision mit einem Zug. Zudem dient dieses Vorgehen dem Schutz der Fahrzeuginsassen sowie der Passagiere des Zuges.