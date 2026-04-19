Eine Deutsche (28) kachelte am Samstag mit 144 km/h durch eine 80er-Zone in Stein AR. Die Polizei stoppte sie, nahm ihr den Führerausweis ab und verbot der Raserin die Weiterfahrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töff-Fahrerin (28) mit 144 km/h in 80er-Zone in Stein AR erwischt

Polizei entzieht deutsche Staatsbürgerin Führerausweis wegen Raserdelikts

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Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagnachmittag wurde während einer Geschwindigkeitskontrolle im Sondertal in Stein AR, ausserorts im Bereich einer 80er-Zone, ein Töff mit 144 km/h gemessen. Eine Polizeipatrouille der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden konnte eine die Besitzerin der Maschine (28) und das Fahrzeug ausfindig machen und kontrollieren, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

«Die deutsche Staatsangehörige erfüllt mit dieser Geschwindigkeitsüberschreitung den Tatbestand für ein Raserdelikt», hält die Polizei fest. Sie wurde für eine Befragung zur Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden gebracht. Der Führerausweis wurde der Frau vor Ort durch die Polizei entzogen und die Weiterfahrt verboten.