Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Töff-Fahrerin (28) mit 144 km/h in 80er-Zone in Stein AR erwischt
- Polizei entzieht deutsche Staatsbürgerin Führerausweis wegen Raserdelikts
- Staatsanwaltschaft eingeschaltet
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Marian NadlerRedaktor News
Am Samstagnachmittag wurde während einer Geschwindigkeitskontrolle im Sondertal in Stein AR, ausserorts im Bereich einer 80er-Zone, ein Töff mit 144 km/h gemessen. Eine Polizeipatrouille der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden konnte eine die Besitzerin der Maschine (28) und das Fahrzeug ausfindig machen und kontrollieren, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.
«Die deutsche Staatsangehörige erfüllt mit dieser Geschwindigkeitsüberschreitung den Tatbestand für ein Raserdelikt», hält die Polizei fest. Sie wurde für eine Befragung zur Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden gebracht. Der Führerausweis wurde der Frau vor Ort durch die Polizei entzogen und die Weiterfahrt verboten.