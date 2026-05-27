Ein Bub wurde im Freibad Sonnenberg in Herisau bewusstlos aus dem Wasser gezogen. Während die Rega das Kind in kritischem Zustand ins Spital fliegt, zieht Badi-Chef und Sport-Legende Beat Hefti die Reissleine für eine grosse TV-Show.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bub (10) verunglückt im Freibad Sonnenberg in Herisau AR

Polizei bestätigt Unfall, hält weitere Infos zurück

Einsatzkräfte aktuell vor Ort im Freibad Sonnenberg

Johannes Hillig Redaktor News

Das Thermometer kletterte nach oben, die Badi war voll – dann folgte der Schock-Moment. Kurz nach 14.30 Uhr am Mittwoch geht bei der Notrufzentrale der Alarm ein: Badeunfall im Freibad Sonnenberg! Ein zehnjähriger Bub liegt regungslos im Becken. Er muss reanimiert werden.

Die Rettungskräfte rücken mit einem Grossaufgebot an. Die Rega fliegt den Jungen in kritischem Zustand ins Spital. Wie es zu dem furchtbaren Unfall kommen konnte, untersucht nun die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Der Badebetrieb lief nach dem Vorfall vorerst weiter.

Bob-Olympiasieger leitet die Badi

Geführt wird das Freibad Sonnenberg von einem prominenten Gesicht: Bob-Olympiasieger Beat Hefti (48) arbeitet dort als Betriebsleiter.

Eigentlich hätte in der Badi eine grosse TV-Sause steigen sollen: Das SRF sollte vor Ort sein, um Aufnahmen für den beliebten «Donschtig-Jass» zu machen. Doch wegen des Unfalls wird die Aufnahme verschieben.

In einer Videobotschaft auf TikTok erklärt ein sichtlich betroffener Beat Hefti die Absage: «Der Bub befindet sich immer noch in einem kritischen Zustand. Das Freibad hat deshalb gemeinsam mit der Gemeinde und der Polizei beschlossen, den Dreh zum Donschtig-Jass zu verschieben.»