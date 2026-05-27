Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Jugendlicher (14) verunglückt im Freibad Sonnenberg in Herisau AR
- Polizei bestätigt Unfall, hält weitere Infos zurück
- Einsatzkräfte aktuell vor Ort im Freibad Sonnenberg
Johannes HilligRedaktor News
Schock im Freibad Sonnenberg in Herisau AR am Mittwoch: Rettungskräfte sind dort gerade im Einsatz.
Es kam zu einem Badeunfall. Es handelt sich um einen Jugendlichen (14). Das bestätigt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage von Blick. Weitere Infos kann die Polizei derzeit nicht geben.
Laut dem Freibad wurde der Junge mit der Rega ins Spital geflogen. Der Badebetrieb wurde nicht unterbrochen.