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Badeunfall in Herisau AR
Bub (14) verunglückt im Freibad Sonnenberg

Rettungskräfte sind am Mittwoch zum Freibad Sonnenberg im Einsatz. Dort kam es zu einem Badeunfall.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Im Freibad Sonnenberg kam es am Mittwoch zu einem Badeunfall. (Archivbild)
Foto: schweiz tourismus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jugendlicher (14) verunglückt im Freibad Sonnenberg in Herisau AR
  • Polizei bestätigt Unfall, hält weitere Infos zurück
  • Einsatzkräfte aktuell vor Ort im Freibad Sonnenberg
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Johannes HilligRedaktor News

Schock im Freibad Sonnenberg in Herisau AR am Mittwoch: Rettungskräfte sind dort gerade im Einsatz.

Es kam zu einem Badeunfall. Es handelt sich um einen Jugendlichen (14). Das bestätigt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage von Blick. Weitere Infos kann die Polizei derzeit nicht geben. 

Laut dem Freibad wurde der Junge mit der Rega ins Spital geflogen. Der Badebetrieb wurde nicht unterbrochen. 

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