Rettungskräfte sind am Mittwoch zum Freibad Sonnenberg im Einsatz. Dort kam es zu einem Badeunfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jugendlicher (14) verunglückt im Freibad Sonnenberg in Herisau AR

Polizei bestätigt Unfall, hält weitere Infos zurück

Einsatzkräfte aktuell vor Ort im Freibad Sonnenberg

Johannes Hillig Redaktor News

Schock im Freibad Sonnenberg in Herisau AR am Mittwoch: Rettungskräfte sind dort gerade im Einsatz.

Es kam zu einem Badeunfall. Es handelt sich um einen Jugendlichen (14). Das bestätigt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage von Blick. Weitere Infos kann die Polizei derzeit nicht geben.

Laut dem Freibad wurde der Junge mit der Rega ins Spital geflogen. Der Badebetrieb wurde nicht unterbrochen.