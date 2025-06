1/6 Geht es nur um Ästhetik, bezahlen Krankenkassen eine Brust-OP nicht. Foto: IMAGO/YAY Images

Krankenkassen übernehmen Kosten für Brustverkleinerung nur bei nachweisbarer Krankheitslast

Nur 50 bis 60 Prozent der Brustreduktionen können über die Krankenkasse abgerechnet werden

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Damit die Krankenkasse die Kosten für eine Brustverkleinerung übernimmt, ist eine sogenannt nachweisbare Krankheitslast Voraussetzung – etwa chronische Rückenschmerzen, die auf das Brustvolumen zurückzuführen sind. Die Operation muss zur Linderung der Beschwerden beitragen, und es darf keine wirtschaftlichere Lösung als die Operation geben. Zudem soll die Patientin ein normales Körpergewicht aufweisen, und bei der Operation sollen pro Seite mindestens 500 Gramm Gewebe entfernt werden können.

Die Krankenkassen legen diese Kriterien sehr streng aus. Colette C. Camenisch, Fachärztin für Plastische Chirurgie und Partnerärztin an den Hirslanden-Kliniken Zürich, sagt: «In meiner Praxis sehe ich, dass nur noch rund 50 bis 60 Prozent der Brustreduktionen, welche die Kriterien erfüllen, überhaupt über die Krankenkasse abgerechnet werden können. Dadurch sind Rekurse mittlerweile an der Tagesordnung.» Diese Tendenz bestätigt auch das Breast Atelier in Zürich. Der Gründer der Lucerne Clinic, Jürg Häcki, sagt sogar: «Leider werden heutzutage die Kostengutsprachen selbst bei erfüllten Kriterien meist abgelehnt.» An der Universitätsklinik Zürich und am Kantonsspital Aarau hingegen werden häufiger Patientinnen operiert, bei denen die Kasse die Kosten übernimmt.