Ein Pärchen trieb es wild auf dem Faulhorn. Die Webcam-Bilder sorgten für Wirbel. Es ist nicht das erste Mal, dass es öffentlich heiss hergeht.

Nicht nur am Faulhorn geht es heiss her

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pärchen beim Sex auf Faulhorn-Webcam erwischt, Zuschauer überrascht und amüsiert

Weitere Vorfälle: Öffentlicher Sex in Zügen, Schulen und Naturschutzgebieten

Rechtliche Folgen möglich: Belästigung oder Beobachtung durch Minderjährige strafbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Newsdesk

Eigentlich war es auf dem Faulhorn am Mittwoch verdammt kalt. Kein Wunder, der Berg in den Berner Alpen ist 2681 Meter hoch. Trotzdem wurde es auf dem Gipfel heiss – und wie. Ein Paar vergnügte sich. Und die Webcam-Bilder sorgten für Schlagzeilen.

Immer wieder treiben es Liebende ungeniert in der Öffentlichkeit. Ein Rückblick.

Frivoles Paar im Intercity

Ein Pendler im IC von Zürich nach Freiburg traute im Jahr 2019 seinen Augen nicht. Hinter der Glastür zum nächsten Waggon in der ersten Klasse beugte sich eine Frau verdächtig in den Schoss ihres Sitznachbarn. Der Pendler öffnete die Schiebetür und war geschockt: Die Frau übte sich im Oralverkehr – mitten im Zug.

0:33 Im IC von Zürich nach Freiburg: Oralsex in der ersten Klasse

Erst als der Pendler mit einem «Bitteschön» auf sich aufmerksam machte, liess die Frau von ihrem Sitznachbar ab. Verlegen packte der Mann sein bestes Stück wieder ein, die Frau lehnte sich etwas verschämt in ihrem Sitz zurück.

Oralsex in Berner Regionalbahn

Ebenfalls im Jahr 2019, dieses Mal aber nicht im IC, sondern in der Berner Regionalbahn. Ein junges Paar wurde dabei gefilmt, wie es sich in einer S-Bahn vergnügte. Die Zuschauer schienen sie dabei nicht zu stören.

0:21 In Berner Regionalbahn: Junges Pärchen bei Oral-Sex im Zug erwischt

Sex vor Privatschule

Ein junges Pärchen amüsierte sich 2020 im Hof draussen vor der Juventus Schule. Der Direktor der Privatschule äusserte sich damals gegenüber Blick zum Vorfall. «Gut finden wir es nicht.»

0:29 Heisses Nümmerchen in Zürich: Hier hat ein Pärchen Sex im Schulhof

Ein Augenzeuge sagte zu Blick: «Nach einigen Minuten war das Ganze wieder vorbei. Und das Pärchen ging so schnell wieder, wie es zuvor gekommen war.»

«Das ist ein Naturschutzgebiet»

In Eschenz TG gingen die Wogen im Jahr 2022 hoch. Ein exhibitionistisches Pärchen vergnügte sich ungeniert am Ufer der Klosterinsel Werd. Pensionär Charles Balsiger beobachtete und fotografierte das Treiben. Er kritisierte nicht nur das Paar, sondern auch die untätige Gemeinde.

Sex auf fremdem Sitzplatz

Rund eine Dreiviertelstunde vergnügten sich ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige auf der Rattan-Sitzgruppe auf der Veranda von Markus Y.* in Balsthal SO. Was die beiden Teenager nicht wussten: Regt sich etwas, registriert dies der Bewegungsmelder und die Kamera beginnt zu filmen.

Und das wilde Treiben wurde aufgezeichnet. Y. schaltete die Polizei ein. Mit Erfolg: Das Paar wurde ausfindig gemacht.

Liebe mit Risiko

Wer für den Akt der Liebe einen öffentlichen Ort wählt, bewegt sich rechtlich schnell auf dünnem Eis. Strafbar kann es nämlich dann werden, wenn beispielsweise Kinder unter 16 Jahren die Szene mitbekommen. Auch wer andere Personen damit belästigt und eine Anzeige kassiert, muss mit Konsequenzen rechnen.

* Name geändert