Er wollte nur schnell checken, wie das Wetter auf dem Faulhorn ist. Dabei stiess der Webcam-User auf aufregende Szenen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nacktes Paar beim Sex auf Faulhorn-Webcam entdeckt

Faulhorn: 2681 Meter hoch, bekannt für Aussicht und Ruhe

In der Schweiz ist Sex im Freien erlaubt, solange niemand gestört wird War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Guido Felder Ausland-Redaktor

Das 2681 Meter hohe Faulhorn in den Berner Alpen ist eigentlich bekannt für eines: grandiose Aussicht, frische Bergluft und… ja, normalerweise eher ruhige Momente.

Ein Leser von «20 Minuten» wollte am Mittwoch schlicht wissen, wie das Wetter dort oben ist. Also klickte er die Webcam an – und bekam mehr als nur Sonnenschein serviert. Auf einer hölzernen Plattform: ein nacktes Paar. Unter strahlend blauem Himmel wurde nicht etwa gewandert oder gepicknickt, sondern ein sehr intensives «Bergprogramm» absolviert: Das Paar traf sich zum Geschlechtsverkehr.

Der Leser blieb dran, aus rein meteorologischem Interesse natürlich, und stoppte sogar die Zeit: Nach rund zehn Minuten war der Gipfelsturm vorbei. Danach verschwand das Duo. Der Leser meinte trocken: «Erst musste ich lachen. Dann dachte ich: Da ist es doch etwas frisch für solche Aktivitäten.»

Ist das erlaubt?

Bleibt die Frage: Darf man das überhaupt? In der Schweiz ist Sex im Freien nicht grundsätzlich verboten. Entscheidend ist weniger der Ort, sondern ob sich jemand daran stört. Dann könnte es schnell Richtung Exhibitionismus oder sexuelle Belästigung gehen.

Für das Pärchen auf dem Faulhorn dürfte es aber glimpflich ausgehen: weit und breit kein Publikum – jedenfalls kein sichtbares.



