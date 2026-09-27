DE
FR
Abonnieren

Neuer Bericht zeigt
Schweiz bei Frauenanteil in Führungsetagen nur Mittelmass

In den 100 grössten börsenkotierten Schweizer Unternehmen gibt es so viele Beats, Retos und Urs als Verwaltungsratspräsidenten wie Frauen: insgesamt sechs. Ein Bericht der Allbright-Stiftung zeigt klare Defizite in der Gleichstellung.
Publiziert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/5
Ein neuer Bericht zeigt: Der Frauenanteil im Topmanagement stagniert in der Schweiz bei 22 Prozent.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Frauen besetzen nur 22,4 Prozent der Geschäftsleitungspositionen in Schweizer Firmen
  • Unter den CEOs sind nur 9 Prozent Frauen
  • 27,1 Prozent Frauenanteil in SMI-Konzernen, aber 19 Firmen ohne weibliche Führung
RMS_Portrait_AUTOR_252.JPG
Sara BelgeriRedaktorin

In den Führungsetagen grosser Schweizer Unternehmen sitzen weiterhin kaum Frauen. Das zeigt ein soeben veröffentlichter Bericht der deutsch-schwedischen Allbright-Stiftung. 

Der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen der 100 grössten börsenkotierten Schweizer Firmen lag per 1. Juli 2026 bei 22,4 Prozent. In den Kontrollgremien zeigt sich ein besseres Bild: In den Verwaltungsräten dieser Unternehmen beträgt der Frauenanteil 36,4 Prozent.

Gleich viele Urs, Beats oder Retos wie Frauen

Die Dynamik der Nachbesetzung dieser Positionen lässt keine rasche Veränderung erwarten. Zwischen 1. Juli 2025 und 1. Juli 2026 wurden 97 neue Geschäftsleitungsmitglieder berufen. Von diesen waren lediglich 25 Prozent Frauen.

Ein zentrales Problem bleibt der Zugang zu den eigentlichen Machtpositionen. Je einflussreicher die Funktion, desto seltener sind Frauen darin anzutreffen: Unter den CEOs der 100 untersuchten Börsenunternehmen stellen Frauen – darunter Magdalena Martullo-Blocher (Ems-Chemie) und Suzanne Thoma (Sulzer) – lediglich 9 Prozent. Die Präsidentschaft von Verwaltungsräten liegt gar zu 94 Prozent in Männerhand. Wie extrem diese Monokultur an der Spitze ausgebildet ist, zeigt ein Vergleich: Unter den Verwaltungsratspräsidenten der 100 wertvollsten Schweizer Börsenunternehmen gibt es genauso viele Männer mit Namen Urs, Beat oder Reto (zusammen sechs) wie Frauen im gleichen Amt (ebenfalls sechs).

Mehr zu Frauen in der Wirtschaft
Sie sind die reichsten Jungunternehmerinnen der Schweiz
Frauen in der Wirtschaft
Sie sind die reichsten Jungunternehmerinnen der Schweiz
Darum sind Frauen über 40 auf dem Arbeitsmarkt unsichtbar
Trotz Fachkräftemangel
Darum sind Frauen über 40 auf dem Arbeitsmarkt unsichtbar
Arbeitsbedingungen für Frauen in der Schweiz sind schlecht
Neue Studie hebt Mahnfinger
Arbeitsbedingungen für Frauen in der Schweiz sind schlecht
«Ich vermisse lustige Frauen in Schweizer Werbungen»
Interview
Nina Bieli übers 2025
«Ich vermisse lustige Frauen in Schweizer Werbungen»

Je grösser und transparenter ein Unternehmen, desto ausgewogener ist jedoch auch die Führung aufgestellt. Bei den 20 SMI-Konzernen beträgt der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen 27,1 Prozent. Bei mittleren Unternehmen sind es noch 23,3 Prozent, bei kleineren lediglich 19,1 Prozent. Während von den SMI-Schwergewichten nur zwei (Geberit und Swiss Life) ohne eine einzige Frau in der Geschäftsleitung auskommen, sind noch immer 19 von 100 Börsenunternehmen komplett ohne weibliche Vertretung im operativen Führungsgremium.

Voraussetzungen wären gut

Im internationalen Vergleich landet die Schweiz mit 27,1 Prozent Frauenanteil in den Geschäftsleitungen der 20 grössten börsenkotierten Unternehmen im Mittelfeld. Sie liegt zwar deutlich vor Österreich (14,5 Prozent) und Italien (17,8 Prozent), hinkt aber Grossbritannien (35,1 Prozent) und Frankreich (31,8 Prozent) hinterher. 

Der Bericht stellt fest, dass in der Schweiz die Voraussetzungen für einen hohen Frauenanteil im Topmanagement grundsätzlich gut sind: Die Frauenerwerbsquote liegt im europäischen Vergleich hoch, und Frauen verfügen hierzulande über ein hohes Bildungsniveau. Entscheidend sei jedoch «der Wille der Unternehmen, weibliche Kompetenzen bis in die obersten Führungsetagen zu befördern», argumentieren die Studienautorinnen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen