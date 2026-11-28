Im Dezember gibt es wieder einige neue Regelungen und Gesetze in der Schweiz. Erstmals wird die 13. AHV-Rente ausbezahlt, und im öffentlichen Verkehr steigen die Preise. Ausserdem ist die neue Vignette erhältlich. Das kommt im Dezember auf dich zu.

Darum gehts Erstmals erhalten 2,6 Millionen eine 13. AHV-Rente

Der ÖV wird im Schnitt 3,6 Prozent teurer, die Vignette 2027 gilt

Für Teile von Start-ups gilt mehr Arbeitszeitflexibilität

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

1 AHV-Rente

Anfang Dezember wird die 13. AHV-Rente erstmals ausbezahlt. Anspruch haben alle Personen, die im Monat Dezember eine Altersrente erhalten. Rund 2,6 Millionen Rentnerinnen und Rentner sind anspruchsberechtigt.

Die 13. AHV-Rente entspricht einem Zwölftel der Summe der während des Jahres ausbezahlten Altersrenten. Zusatzrenten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die 13. AHV-Rente wird gesondert ausbezahlt.

2 Start-ups

Ab 1. Dezember 2026 dürfen bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Start-ups flexibler arbeiten. Der Bundesrat hat dazu die Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) revidiert.

Die Änderung betrifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über besondere Fähigkeiten verfügen, weitgehend autonom arbeiten, am Unternehmen beteiligt sind und an zeitlich begrenzten Projekten arbeiten. Sie gewährt ihnen mehr Flexibilität bei der Organisation ihrer Arbeitszeit. Konkret ist die Rede von «gezielten Ausnahmen von den allgemeinen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften».

Gemäss Swissmem kann der Zeitraum der Tages- und Abendarbeit auf höchstens 17 Stunden verlängert werden (bisher 14 Stunden). Ausserdem muss die tägliche Ruhezeit mindestens 9 Stunden und im 4-Wochen-Durchschnitt mindestens 11 Stunden betragen. Allerdings kann die Ruhezeit unterbrochen werden, wenn es die Arbeitsumstände nicht anders zulassen. Gemäss Swissmem dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne behördliche Bewilligung an 6 Sonntagen und 10 Nächten pro Jahr beschäftigt werden, wenn ihr Einsatz zwingend erforderlich ist. Zudem ist ein vollständiger Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung ausgeschlossen.

3 Öffentlicher Verkehr

Im Dezember gibt es wieder einige Änderungen im öffentlichen Verkehr. Zum einen findet am 13. Dezember ein Fahrplanwechsel statt. Zum anderen steigen die Tarife für Zug, Bus und Bahn durchschnittlich um 3,6 Prozent, wie aus einer Mitteilung der Branchenorganisation Alliance Swisspass hervorgeht.

Für die 2. Klasse kostet das GA Erwachsene 100 Franken mehr (4095 Franken) und das Rentner-GA 220 Franken mehr (3260 Franken). Für die 1. Klasse kostet das GA Erwachsene 250 Franken mehr (6770 Franken). Das Halbtax-Abo für Erwachsene kostet 5 Franken mehr.

Auch im regionalen ÖV steigen die Preise. So hebt etwa der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) die Ticketpreise um durchschnittlich 2,7 Prozent an. Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) erhöht die Preise gar um durchschnittlich 3,4 Prozent.

4 Rheinschifffahrt

Per 1. Dezember 2026 wird die elektronische Meldepflicht für die Schifffahrt auf dem Rhein ausgeweitet. Neu gilt die Meldepflicht auch für Fahrzeuge mit einer Länge von über 86 Metern, die über einen oder mehrere Laderäume zum Gütertransport verfügen. Sie gilt zudem für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben – etwa für solche mit gasförmigem Wasserstoff, Methanol oder Batterien mit einer Gesamtkapazität von mehr als 500 Kilowattstunden.

5 Vignette

Ab 1. Dezember ist ausserdem die Autobahnvignette 2027 gültig. Sie ist sowohl als E-Vignette als auch als Klebevignette erhältlich und kostet 40 Franken. Die Autobahnvignette 2026 ist noch bis einschliesslich 31. Januar 2027 gültig.

Übrigens: Im Vignettenjahr 2026 wurden erstmals mehr E-Vignetten als Klebevignetten verkauft, wie der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt. Der Anteil der E-Vignetten lag demnach bei 54 Prozent. Die E-Vignette ist seit 2023 erhältlich.