Die Schweizer Autobahnvignette gibt es bald in lila. Doch immer mehr Autofahrer verzichten auf den Kleber: 2026 entfielen erstmals mehr Verkäufe auf die elektronische Variante.

Darum gehts Die lila Vignette kostet 40 Franken und ist ab 1. Dezember da

2026 stieg der Anteil der E-Vignette von 45 auf 54 Prozent

Von 5,8 Millionen E-Vignetten gingen 2,7 Millionen an Ausländer.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Sie ist lila, kostet 40 Franken und ist ab dem 1. Dezember schweizweit erhältlich. Die Rede ist von der neuen Autobahnvignette. Seit 1985 braucht sie jeder, der in der Schweiz auf der Autobahn fahren will.

Seit drei Jahren ist die Vignette ausserdem elektronisch erhältlich. Dieses Angebot erfreut sich grosser Beliebtheit, teilt das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit Bazg am Donnerstag mit. Im Vignettenjahr 2026 sind erstmals mehr E-Vignetten als Klebevignetten verkauft worden. Der Anteil der E-Vignetten lag dabei bei rund 54 Prozent, heisst es in der Mitteilung. Letztes Jahr lag der Anteil von E-Vignetten noch bei rund 45 Prozent.

E-Vignette etwa in Zürich und Bern beliebt

Anders als die Klebevignette ist die E-Vignette an die Kontrollschildnummer gebunden. Sie kann zeit- und ortsunabhängig mit wenigen Klicks online gekauft werden und ist direkt nach der Bezahlung gültig. Sie muss nicht am Fahrzeug angebracht und wieder entfernt werden. Diese praktischen Vorteile haben laut dem Bazg bei den Autofahrern den grössten Anklang gefunden.

Rund 5,8 Millionen E-Vignetten wurden im Vignettenjahr 2026 verkauft. Dabei entfällt mit knapp über 3 Millionen der grösste Teil der Nachfrage auf die Schweiz. Besonders in den Kantonen Zürich, Bern, Aargau und Waadt ist die Nachfrage nach der digitalen Vignette gross.

2,7 Millionen E-Vignetten entfielen auf ausländische Fahrzeuge. Die grösste Nachfrage kam aus Deutschland, gefolgt von Frankreich, Italien, den Niederlanden und Belgien.