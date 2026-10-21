Bei einer internationalen Mafia-Razzia sind 30 Personen festgenommen worden – auch in der Schweiz. Ermittler deckten laut Ansa gefälschte Rechnungen über 110 Millionen Euro und Geldwäsche via Kryptowährungen auf.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grosser Polizei-Coup in Italien. Den Finanzpolizeien von Mailand und der Nachbarstadt Monza ist es gelungen, eine sogenannte «versteckte Bank» der Mafia zu zerschlagen.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa wurden gefälschte Rechnungen im Wert von über 110 Millionen Euro und internationale Geldwäsche in Höhe von 68 Millionen Euro über Kryptowährungen aufgedeckt. Zudem wurden insgesamt 30 Personen verhaftet, auch in der Schweiz.

16 Personen in Haft und 14 unter Hausarrest

An der «versteckten Bank» beteiligt waren wohl Mitglieder unterschiedlicher Mafia-Familien, unter anderem der ’Ndrangheta und der Camorra. Vermögenswerte im Wert von 21 Millionen Euro konnten beschlagnahmt werden, heisst es weiter. Dazu gehören neben Bargeld und Kryptowährungen auch Autos, Boote und Schmuck.

Unklar ist, wie viele der 30 Festnahmen in der Schweiz durchgeführt und wo genau die Verdächtigen verhaftet wurden. Neben der Schweiz und Italien kam es auch in Spanien infolge der Ermittlungen zu Polizeieinsätzen und Verhaftungen. Von den 30 Verhafteten befinden sich aktuell 16 in Haft und 14 unter Hausarrest.

350 Beamte im Einsatz

Unter anderem konnte der Fahrer der Mailänder Untersuchungsrichterbehörde verhaftet werden. Ihm wird der unbefugte Zugriff auf ein Computersystem vorgeworfen.

Alleine in Italien waren im Zuge der Operation 350 Polizisten und Mitglieder von Spezialeinheiten im Einsatz. Die Operationen in Spanien und der Schweiz wurden laut Ansa mit Unterstützung einer speziellen Interpol-Einheit gegen die Mafia durchgeführt.