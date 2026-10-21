DE
FR
Abonnieren

Internationale Razzia
Festnahmen in der Schweiz bei Anti-Mafia-Aktion

Bei einer internationalen Mafia-Razzia sind 30 Personen festgenommen worden – auch in der Schweiz. Ermittler deckten laut Ansa gefälschte Rechnungen über 110 Millionen Euro und Geldwäsche via Kryptowährungen auf.
Publiziert: vor 51 Minuten
30 Personen bei einer Anti-Mafia-Aktion festgenommen.
Foto: Gaetan Bally
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Grosser Polizei-Coup in Italien. Den Finanzpolizeien von Mailand und der Nachbarstadt Monza ist es gelungen, eine sogenannte «versteckte Bank» der Mafia zu zerschlagen.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa wurden gefälschte Rechnungen im Wert von über 110 Millionen Euro und internationale Geldwäsche in Höhe von 68 Millionen Euro über Kryptowährungen aufgedeckt. Zudem wurden insgesamt 30 Personen verhaftet, auch in der Schweiz.

Mehr Nachrichten aus Italien
Autostrada, Italy - June 15, 2025: Vehicles wait in a queue and large crowds in front of a toll barrier with clearly vis
Aufgepasst in Italien
Betrüger nehmen Reisende mit dem Spiegeltrick ins Visier
Bildschirmfoto 2026-10-09 um 10.36.30.png
Mit Video
Sechs Schüler verletzt
Unwetter-Chaos in ganz Süditalien

16 Personen in Haft und 14 unter Hausarrest

An der «versteckten Bank» beteiligt waren wohl Mitglieder unterschiedlicher Mafia-Familien, unter anderem der ’Ndrangheta und der Camorra. Vermögenswerte im Wert von 21 Millionen Euro konnten beschlagnahmt werden, heisst es weiter. Dazu gehören neben Bargeld und Kryptowährungen auch Autos, Boote und Schmuck.

Unklar ist, wie viele der 30 Festnahmen in der Schweiz durchgeführt und wo genau die Verdächtigen verhaftet wurden. Neben der Schweiz und Italien kam es auch in Spanien infolge der Ermittlungen zu Polizeieinsätzen und Verhaftungen. Von den 30 Verhafteten befinden sich aktuell 16 in Haft und 14 unter Hausarrest.

350 Beamte im Einsatz

Unter anderem konnte der Fahrer der Mailänder Untersuchungsrichterbehörde verhaftet werden. Ihm wird der unbefugte Zugriff auf ein Computersystem vorgeworfen.

Alleine in Italien waren im Zuge der Operation 350 Polizisten und Mitglieder von Spezialeinheiten im Einsatz. Die Operationen in Spanien und der Schweiz wurden laut Ansa mit Unterstützung einer speziellen Interpol-Einheit gegen die Mafia durchgeführt.

Meistgelesen
    Meistgelesen