Mutter von Cyane Panine startet Social-Media-Kampagne

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Cyane Panine (†24) arbeitete als Kellnerin in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS. Sie starb in der Silvesternacht im Inferno. Am Samstag wäre die junge Frau 25 Jahre alt geworden. Ihr Vater hat sich jetzt im Gespräch mit dem französischen TV-Sender M6 erneut emotional geäussert.

«Ich kann es immer noch nicht fassen, dass meine kleine Tochter nicht mehr da ist und wir ohne sie leben müssen», sagte er bei einem Besuch auf dem Friedhof in Sète im Süden Frankreichs, wo seine Tochter begraben liegt. «Sie war fröhlich, immer für einen Spass zu haben und hat alle um sich herum zum Lachen gebracht», erinnert er sich an seine Tochter.

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Dem Betreiberehepaar Moretti hat er noch nicht verziehen. Mitte Januar hatte Jessica Moretti die Beziehung zwischen dem Paar und der Saisonkraft als eng beschrieben. Die Familie widersprach vehement.

«Sie vertraute ihren Arbeitgebern und den Schweizer Behörden und hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Aber ich hoffe, dass die Gerechtigkeit sie nicht im Stich lässt», betont ihr Vater vor der Kamera. Es sei «kein einfacher Unfall» gewesen.

Zum 25. Geburtstag von Cyane hat ihre Mutter in den sozialen Medien eine Kampagne ins Leben gerufen, um allen Opfern zu gedenken. Wie der Radiosender ICI Hérault berichtet, sollen die Teilnehmer mit dem Hashtag #operationpapillonC eine unterstützende Nachricht oder eine freundliche Geste in Form eines Textes, Fotos oder Videos teilen.

«Ich wünsche mir etwas Konkretes, etwas, das die Erinnerungen lebendig hält», sagte Cyanes Mutter Astrid dem Sender. Sie hoffe auf «eine Welle der Unterstützung, einen kleinen Lichtblick für alle um uns herum, für alle Verletzten, für alle Verstorbenen.» Weiter erklärt sie: «Ich wollte etwas tun, damit ich nicht in Trauer und Wut verharre.»