Zwei Hundewelpen in Grenchen SO im Wald ausgesetzt

Eine Spaziergängerin hat in Grenchen SO zwei winzige Hundewelpen in einem Waldstück entdeckt. Die erst rund zwei Wochen alten Tiere waren in eine Decke eingewickelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Spaziergängerin hat am Sonntagabend, 18. Oktober 2026, in Grenchen SO zwei sehr junge Hundewelpen gefunden. Die Tiere lagen um 18 Uhr in einem Waldstück in der Nähe der Ilgenstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die beiden weiblichen Welpen sind ungefähr zwei Wochen alt. Sie waren in eine Decke eingewickelt und dürften laut Polizei von einer bislang unbekannten Person am Fundort ausgesetzt worden sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Welpen wurden in ein Tierheim gebracht und dort von einem Tierarzt untersucht. «Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut», schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Angaben zur Rasse sind derzeit nicht möglich.

Die Kantonspolizei Solothurn hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Angaben zur Person machen können, welche die beiden Hundewelpen ausgesetzt hat.