Auf der Bahnhofstrasse in Witterswil SO löste sich gestern ein Rad von einem Lastwagen. Es rollte über die Strasse und erfasste einen Fussgänger auf dem Trottoir. Dieser wurde dabei erheblich verletzt und liegt im Spital.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 64-jähriger Fussgänger ist am Freitagnachmittag in Witterswil SO erheblich verletzt worden. Laut der Kantonspolizei Solothurn war gegen 13.30 Uhr ein Chauffeur mit seinem Lastwagen auf der Bahnhofstrasse unterwegs.

Während der Fahrt löste sich aus noch ungeklärten Gründen ein Rad vom Lastwagen. Das Rad rollte über die Strasse und erfasste den Fussgänger, der auf dem Trottoir unterwegs war.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Durch den Aufprall wurde der Mann zu Boden geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen mit erheblichen Verletzungen in ein Spital.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.