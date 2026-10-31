Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Ein 64-jähriger Fussgänger ist am Freitagnachmittag in Witterswil SO erheblich verletzt worden. Laut der Kantonspolizei Solothurn war gegen 13.30 Uhr ein Chauffeur mit seinem Lastwagen auf der Bahnhofstrasse unterwegs.
Während der Fahrt löste sich aus noch ungeklärten Gründen ein Rad vom Lastwagen. Das Rad rollte über die Strasse und erfasste den Fussgänger, der auf dem Trottoir unterwegs war.
Polizei hat Ermittlungen aufgenommen
Durch den Aufprall wurde der Mann zu Boden geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen mit erheblichen Verletzungen in ein Spital.
Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.