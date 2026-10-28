Töfffahrer (†43) stirbt nach Crash in Gretzenbach SO

Tödlicher Unfall in Gretzenbach SO: Ein 43-jähriger Töfffahrer verlor am Dienstagabend vor einem Kreisel die Kontrolle. Er wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und starb noch vor Ort.

Janine Enderli Redaktorin News

Auf der Oltnerstrasse in Gretzenbach SO ist am Dienstagabend ein 43-jähriger Töfffahrer bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Der Mann war um 20.10 Uhr in Richtung Olten SO unterwegs, wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilt.

Vor dem Kreisel im Bereich der Migrol-Tankstelle verlor der Töfffahrer laut Polizei mutmasslich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Danach fuhr er auf die mit Schottersteinen belegte Mittelinsel des Kreisels.

Mann prallt gegen Elektrokasten

Der 43-Jährige wurde anschliessend mehrere Meter durch die Luft geschleudert und prallte am rechten Strassenrand gegen einen Elektrokasten. Ersthelfende leiteten sofort Erste-Hilfe-Massnahmen ein. Auch nach dem Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte wurden diese fortgesetzt.

Trotz aller Bemühungen starb der Töfffahrer noch am Unfallort. Im Einsatz standen neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn der Rettungsdienst, ein Rettungshelikopter der Rega, Angehörige der Feuerwehr Schönenwerd und ein Abschleppunternehmen.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen. Sie suchen Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des verunfallten Motorradlenkers machen können.