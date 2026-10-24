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Polizei bestätigt Einsatz
Unfall legt Bahnstrecke bei Schönenwerd SO lahm

Am Samstagnachmittag ist die Strecke zwischen Däniken SO und Schönenwerd SO eingeschränkt. Grund ist ein Unfall – die Kapo bestätigt einen Einsatz.
Publiziert: vor 18 Minuten
Die Kapo bestätigt einen Einsatz.
Foto: Kapo SO
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Eine Blick-Leserin meldete am Samstagnachmittag einen grossen Einsatz in Schönenwerd SO. «Ich habe einen grösseren Rettungseinsatz beobachtet. Vor Ort war ein Polizeifahrzeuge und Ambulanzen», erzählt die Leserin.

Auch ein Blick auf die Webseite der SBB zeigt: Die Strecke zwischen Däniken SO und Schönenwerd ist eingeschränkt. Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei, aufgrund eines Unfalles vor Ort zu sein. Die Einschränkungen dürften bis circa 19 Uhr dauern. Betroffen sind die Linien S23 und S26.

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