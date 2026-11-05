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Rolf Frick (64) wurde in Witterswil SO von Rad getroffen
Rolf Frick (64) wurde in Witterswil SO von Rad getroffen
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Publiziert: vor 4 Minuten
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