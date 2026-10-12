Auf der Solothurnerstrasse hat ein 75-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte in eine Hausfassade und flüchtete anschliessend. Kurze Zeit später konnte er durch die Polizei angehalten werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag, gegen 14.25 Uhr, war ein 75-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Solothurnerstrasse in Rickenbach SO in Richtung Wangen bei Olten unterwegs. Aus noch unklaren Gründen verlor er die Kontrolle über das Auto, kam rechts von der Strasse ab, überfuhr das dortige Trottoir und prallte schliesslich frontal in eine Hausfassade.

Nach dem Vorfall flüchtete der Mann vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Kurze Zeit später konnte der mutmassliche Unfallverursacher jedoch durch eine Polizeipatrouille angehalten werden. Die Kantonspolizei Solothurn hat umgehend Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Unfallverursachers machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 81 17.