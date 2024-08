Am Sonntagfrüh ist in Balsthal im Kanton Solothurn ein Mann von einem E-Trottinett gestürzt. Schwer verletzt wurde er mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Mann bei Unfall mit E-Trottinett in Balsthal SO schwer verletzt

Mann bei Unfall mit E-Trottinett in Balsthal SO schwer verletzt

In der Altstadt von Balsthal SO ist ein E-Trottinett-Fahrer in der Nacht auf Sonntag aus noch ungeklärten Gründen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Kurz vor 01.45 Uhr habe eine Drittperson den Mann schwer verletzt auf der Herrengasse aufgefunden. Warum er von seinem E-Trottinett stürzte, sei vorerst unklar gewesen. Nach der Erstbetreuung durch die Besatzung einer Ambulanz sei ein Rettungshelikopter aufgeboten worden.

Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft laufen, wie es hiess. Es handle sich beim Verunfallten um einen Mann mittleren Alters, teilte die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage mit.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn unter der Telefonnummer 032 627 81 17 in Verbindung zu setzen.