Am Samstagvormittag wird in Baar ZG ein Kind angefahren und erheblich verletzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Bub (6) in Baar von Auto angefahren und erheblich verletzt

Die Zuger Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag, kurz vor 11.30 Uhr, auf dem Falkenweg in der Gemeinde Baar ZG: Eine Autofahrerin (62) fuhr rückwärts aus ihrem Parkplatz in den Falkenweg.

Bei diesem Manöver kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Buben (6), der auf einem Velo fuhr. Das geht aus einer Pressemitteilung der Zuger Polizei hervor.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Das Kind wurde erheblich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Knabe in ein ausserkantonales Spital überführt.

Da das Bein des Buben im Radkasten eingeklemmt wurde, rückten für die Bergung auch Angehörige der Feuerwehr Baar aus. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden.