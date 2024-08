In Baar Autofahrerin durchschlägt in Baar beim Parkieren Hauswand

Eine Automobilistin ist am Freitagmorgen in Baar ZG beim Parkieren mit ihrem Wagen in ein Gebäude gefahren. Die 41-Jährige verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal, worauf ihr Auto vorwärts gegen eine Hauswand fuhr und diese durchbrach.