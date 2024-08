1/5 Der Ferrari krachte frontal gegen den Velofahrer.

Es ist kurz nach 21 Uhr, als ein Ferrari-Fahrer (70) auf der Allenwindenstrasse bergwärts Richtung Allenwinden unterwegs war. Dabei geriet der 70-Jährige auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Velofahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Zweiradlenker erheblich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 68-Jährige durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert, wie die Zuger Polizei schreibt. Die genauen Hintergründe des Unfalls werden nun ermittelt. Der Sportwagen und das Velo wurden für die weiteren Untersuchungen sichergestellt.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Sihlbruggstrasse in Walterswil. Ein Autofahrer (35) missachtete bei der Kreuzung zur Autobahn das dortige Rotlicht. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision mit dem Auto eines 62-jährigen Lenkers, der zur gleichen Zeit von der Büessikonerstrasse in die Sihlbruggstrasse einbog. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. An beiden Autos entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme, der Fahrzeugbergung und den Aufräumarbeiten musste die Autobahneinfahrt gesperrt werden.