Am Donnerstag war ein betrunkener Autofahrer im Kanton Luzern unterwegs. Die Fahrt nahm kein gutes Ende.

Marian Nadler Redaktor News

Ein Autofahrer fuhr am Donnerstag kurz vor 5 Uhr auf der Luzernstrasse von der Lorenkreuzung herkommend in Richtung Hellbühl LU. Im Bereich Ober Stächerain geriet der Fahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einer Strassenlaterne und kam schliesslich im Wiesland zum Stillstand.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Der durchgeführte Atemalkoholtest beim Volvo-Fahrer ergab einen Wert von 1.00 mg/l (2 Promille). Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr führen. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.