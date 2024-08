Bereits zum dritten Mal in dieser Woche ist ein Bergsteiger am Matterhorn tödlich verunglückt. Der Mann fiel etwa 800 Meter in die Tiefe.

Bergsteiger stürzt am Matterhorn 800 Meter in den Tod

1/2 Bereits zum dritten Mal in dieser Woche ist ein Bergsteiger am Matterhorn tödlich verunglückt (Symbolbild).

Cédric Hengy Redaktor News

Am Samstag stürzte ein Bergsteiger am Matterhorn in Zermatt ab und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Eine Drittperson meldete gegen 14.40 Uhr den Absturz von einem Bergsteiger, der sich im Abstieg über dem Hörnligrat vom Gipfel des Matterhorns befand.

Aus bisher noch unbekannten Gründen stürzte die mutmasslich alleine kletternde Person auf einer Höhe von circa 4200 Meter rund 800 Meter über die Nordwand auf den darunterliegenden Matterhorngletscher ab.

Identifikation noch im Gange

Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen ist noch im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.

Der Vorfall markiert bereits den dritten Sturz mit tödlichem Ausgang am Matterhorn in dieser Woche. Erst am Mittwoch verunglückten zwei Alpinisten während einer Tour. Auch sie konnten nur noch leblos von den Rettungskräften geborgen werden.