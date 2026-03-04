Am Mittwoch wurde das Nummernschild «SO 1» bei einer Auktion von einem Bieter ersteigert. Die Person zahlt 390'000 Franken für das Stück Blech. Ein neuer Rekord.

Marian Nadler Redaktor News

Der Nutzer «edelstark» greift tief ins Portemonnaie. Er bot 390'000 Franken und darf ein ganz spezielles Stück Blech jetzt sein Eigen nennen. Am frühen Mittwochabend um 17.27 Uhr war Schluss mit der Auktion. Zuvor hatte er sich mit dem Nutzer «MCwinner» noch einen Bieterwettstreit geliefert.

Der bisherige Schweizer Rekord, gehalten von «ZH 24», wurde damit überboten. Im Juli 2024 hatte jemand 299'000 Franken für «ZH 24» geblecht.

«Es ist schon crazy»

Beim Gewinner handelt es sich um die Firma Edel & Stark – eine Oltner Luxusautovermietung mit Standorten in verschiedenen Ländern, darunter auch Dubai und Monaco. Blick erreicht CEO Benedikt Lüchinger nach der Versteigerung am Telefon. «Es ist schon crazy», sagt der Inhaber. «Wir haben riesige Freude, dass wir als Firma das Schild ergattern konnten.» Es gehe Edel & Stark aber keineswegs um den Rekord.

«Wir wollten einfach gerne SO 1 haben – es ist schon eine aussergewöhnliche Nummer.» Die Autovermietung hat bereits mehrere spezielle Schilder. Dieses ist jetzt aber besonders aussergewöhnlich. «SO 1» soll nun auch einen passenden Platz bekommen. «Es kommt definitiv an ein Auto dran. Welches wissen wir aber noch nicht.»

Zweiter Anlauf

Die Solothurner Auktion mit Startpreis 10'000 Franken dauerte eine Woche und ging am frühen Mittwochabend zu Ende. Es gab 29 Angebote. Die Bieterzeit wurde mehrfach um wenige Minuten verlängert, weil es kurz vor dem geplanten Ende um 17 Uhr weitere Angebote gab. Zwei Personen drückten den Preis jeweils um 10'000 Franken in die Höhe.

Es war der zweite Anlauf: Schon im Dezember kam das Nummernschild «SO 1» unter den Hammer. Innert kurzer Zeit wurden enorme Summen für das Stück Blech geboten. Schon wenige Stunden nach Start der Auktion lag das Angebot bei über 300'000 Franken.

Erlös kommt den Strassen im Kanton Solothurn zugute

Die Auktion musste damals allerdings abgebrochen werden, da einige Spassbieter an der Aktion teilnahmen. Nach zwei Geboten von über einer Million Franken musste die Solothurner Motorfahrzeugkontrolle MFK die Auktion abbrechen. Gegen die Spassbieter wurde Anzeige erstattet.

Jetzt fand die Versteigerung doch noch ein gutes Ende. Der Erlös der Auktion fliesst in die Strassenbaurechnung des Kantons Solothurn.

Im Kanton Zürich fand das bislang tiefste Autokennzeichen «ZH 11» Mitte Dezember für 262'000 Franken einen neuen Besitzer. Das Kennzeichen «ZG 10» erzielte 2018 genau 233'000 Franken. Der Kanton Aargau erzielte im September 2021 mit dem Kennzeichen «AG 55» seinen Rekordwert mit 134'000 Franken.