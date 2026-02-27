DE
Frontscheibe beschlagen
Auto überschlägt sich in Mümliswil SO – Frau verletzt

Ein Auto überschlug sich am Freitag in Mümliswil. Eine beschlagene Frontscheibe dürfte der Grund für den Unfall sein.
Publiziert: vor 48 Minuten
1/2
Bei dem Unfall wurde die Lenkerin verletzt.
Foto: kapo solothurn

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mümliswil: 30-jährige Lenkerin überschlug sich am 27. Februar 2026
  • Ursache: beschlagene Frontscheibe führte zur Kollision mit Betonpfosten
  • Auto stark beschädigt, Rettungsdienst brachte Frau ins Spital
Johannes HilligRedaktor News

Am Freitagmorgen, kurz nach 7 Uhr, war eine Frau (30) mit ihrem Auto auf der Dorfstrasse in Mümliswil in Richtung Hauptstrasse unterwegs. Mutmasslich aufgrund einer Sichteinschränkung, infolge beschlagener Frontscheibe, geriet sie dabei auf der Dorfstrasse zu weit nach rechts und fuhr beim Dorfplatz in einen Betonpfosten am Fahrbahnrand.

In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde die Frau zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Das stark beschädigte Auto musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Die Kantonspolizei Solothurn weist darauf hin, dass bei kalten Nächten vor der Abfahrt sämtliche Fahrzeugscheiben vollständig von Eis und Beschlag befreit sein müssen, damit eine uneingeschränkte Sicht gewährleistet ist. 

