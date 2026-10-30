Nie mehr wird Jakub T.* (†43) in die Kamera lächeln können. Denn: Der Familienvater starb beim schrecklichen Töffunfall in Gretzenbach SO. Ein enger Freund von ihm erzählt Blick, was für ein Mensch der Verstorbene war.

«Jakub hatte einen neuen Job in Aussicht und sich so darauf gefreut»

«Jakub hatte einen neuen Job in Aussicht und sich so darauf gefreut»

Darum gehts Schrecklicher Töffunfall in Gretzenbach SO

Laut Polizei verlor Motorradfahrer «mutmasslich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle»

Blick-Recherchen zeigen: Jakub T. (†43) war Familienvater und wohnte im Aargau

Ralph Donghi Reporter News

An der Unfallstelle in Gretzenbach SO erinnern Kerzen, Blumen und ein Helm an den tödlichen Töffunfall vom Dienstagabend. Ein Motorradfahrer musste dort sein Leben lassen. «Es war ein ganz schlimmer Anblick», sagt ein Ersthelfer zu Blick. «Ganz viele Menschen haben versucht, ihn zurück ins Leben zu holen. Leider vergebens.»

Der Töfffahrer war um 20.10 Uhr auf der Oltnerstrasse in Richtung Olten SO unterwegs. Vor dem Kreisel im Bereich der Migrol-Tankstelle verlor er laut der Kantonspolizei Solothurn «mutmasslich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad».

Meterweit durch die Luft geflogen

Daraufhin fuhr er auf die mit Schottersteinen belegte Mittelinsel des Kreisels, wurde anschliessend mehrere Meter durch die Luft geschleudert und prallte schliesslich am rechten Strassenrand gegen einen Elektrokasten. Ersthelfer waren rasch beim Töfffahrer und leisteten Erste Hilfe, die dann von Rettungskräften weitergeführt wurde. Doch der Motorradfahrer starb noch vor Ort. Seither wird in der Region gerätselt, wer der Verstorbene ist.

Recherchen von Blick zeigen: Der verstorbene Töfffahrer heisst Jakub T.* (†43) und wohnte in der Region Wohlen AG. «Er lebte seit vier Monaten hier und arbeitete auf dem Bau», sagt ein guter Freund. Der Pole sei allein aus Deutschland hierher gezügelt und sei Familienvater. «Die privaten Umstände kenne ich jedoch nicht», so der Freund weiter.

Blumen und eine Kerze vor der Wohnungstüre

Jakub T. sei ein extrovertierter, aber sehr netter Typ gewesen. Er habe «manchmal auch ein wenig zu viel getrunken», räumt sein Freund ein. Sein Töff sei immer vor dem Haus gestanden. «Jetzt ist das Motorrad einfach weg – und er auch. Das macht uns alle sehr traurig.»

Vor der Wohnungstüre von Jakub T. liegen Blumen und eine Kerze. «Wir werden ihn vermissen», sagt der Freund traurig. Zum von der Polizei vermuteten zu schnellen Fahren sagt er: «Vielleicht hatte sein Töff ja zusätzlich einen Defekt?»

Jakub T. hatte neuen Job in Aussicht

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

Sicher sei, so der Freund: «Jakub hatte einen neuen Job in Aussicht und sich so darauf gefreut. Wir wollten dies noch mit ihm feiern. Doch dazu kommt es jetzt leider nicht mehr.»

* Name geändert