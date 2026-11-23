Am Montagmorgen sind in Egerkingen SO zwei Schülerinnen von einem Lieferwagen erfasst worden. Sie überquerten die Bahnhofstrasse auf einem Fussgängerstreifen und wurden leicht verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf der Bahnhofstrasse in Egerkingen SO hat ein Lieferwagen am Montagmorgen zwei Schülerinnen erfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Der Lieferwagenlenker bog von der Bleumattstrasse in die Bahnhofstrasse ein und fuhr danach in Richtung Dorfzentrum. Zur gleichen Zeit waren zwei Schülerinnen im Begriff, die Bahnhofstrasse auf einem Fussgängerstreifen zu überqueren.

Lenker bemerkte die Schülerinnen zu spät

Laut Polizei bemerkte der Lenker die beiden Schülerinnen zu spät. Mutmasslich spielten mangelnde Aufmerksamkeit und die witterungsbedingt eingeschränkte Sicht eine Rolle. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und den Schülerinnen.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurden die beiden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache werden durch die Kantonspolizei Solothurn abgeklärt.