Auf der Hochwaldstrasse in Dornach hat sich am späten Montagabend ein Selbstunfall mit einem Lieferwagen ereignet. Dabei wurde der Junglenker leicht verletzt worden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagabend, gegen 23.25 Uhr, war ein 21-jähriger Mann mit einem Firmenlieferwagen von Hochwald SO herkommend in Richtung Dornach SO unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve verlor er aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in die dortige Strassenböschung.

Der Lieferwagen rutschte die abfallende Böschung hinunter in den Wald, wo das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der Junglenker wurde leicht verletzt. Nach der Erstbetreuung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Weiterbehandlung in ein Spital gebracht.

Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen sowohl zum genauen Unfallhergang wie auch zur Unfallursache aufgenommen.