Brand im Industriegebiet in Olten – mehrere Explosionen

Am Mittwochmittag findet im Industriegebiet in Olten ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr statt. An der Industriestrasse war ein Brand ausgebrochen. Mehrere Explosionen waren zu vernehmen.

Eine dunkle Rauchsäule schraubte sich am Mittwochmittag über das Industriegebiet in Olten SO. Mehrere Blick-Leser berichteten, dass mindestens zwei Explosionen zu hören gewesen seien. «Kurz vor 12 Uhr gab es einen grossen Knall im Industriegebiet Olten. Dann hat es gebrannt und nach 15 Minuten gab es noch ein Explosion», schilderte ein Blick-Leser, der die Situation aus seinem Klassenzimmer verfolgen konnte.

«Meine Schulfreunde und ich waren alle erschüttert, dass etwas explodiert ist», erzählte der Blick-Leser. «Aber es war spannend, einen solchen Einsatz beobachten zu können.»

Rega im Einsatz

Auch ein zweiter Leserreporter konnte das Geschehen vor Ort beobachten. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Auch einen Rettungshelikopter der Rega konnte der Augenzeuge beim Landeanflug beobachten.

0:29 Brand in Olten: Leserreporter filmt Rettungshelikopter

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte auf Blick-Anfrage einen dementsprechenden Vorfall an der Industriestrasse. Polizei und Feuerwehr waren ausgerückt. Kurz nach 13:30 war der Brand gelöscht. Um welches Gebäude es sich handelt und ob es Verletzte gibt, kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mitteilen.

«Ich hatte schon Angst, dass mir die eigene Hütte einstürzt»

Die Betreiberin der Flussbar Olten, Monika B., hatte sich zum Zeitpunkt des Brandes gerade in ihrer Bar in der Nähe des Brandortes aufgehalten. Nach ihren Angaben war der Brand auf in einer Wohneinrichtung auf einem Campingplatz an der Industriestrasse ausgebrochen. «Es gab einen riesigen Knall und plötzlich hat die Hütte am Boden gelegen», schilderte sie.

«Dann sind hohe Flammen nach oben geschossen», beschrieb sie. Bald darauf habe es nochmal einen Knall gegeben. Auch das nahegelegene Stromwerk soll einen Schaden abgekommen haben. Der Bereich rund um den Brandort wurde abgesperrt.

«Den Knall habe ich selbst auch gespürt. Ich hatte schon Angst, dass mir die eigene Hütte einstürzt», sagte die Barbetreiberin. Bei einem Augenschein über das Bargelände sei jedoch noch alles grösstenteils intakt gewesen. «Nur ein Holzhaus weiter hinten hat durch die Druckwelle Risse bekommen.»

*Name bekannt

+++Update folgt+++