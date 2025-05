Diebe klauen in Gemeinde mehrere Verkehrsschilder

Leere Metallrahmen statt Ortsangaben. In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in Oberbuchsiten SO mehrere Verkehrsschilder entlang der Hauptstrasse entwendet. Die Kantonspolizei Solothurn ermittelt und bittet um Hinweise.

Rätsel in Oberbuchsiten SO

In der Nacht auf Sonntag wurden in Oberbuchsiten SO mehrere Strassenschilder gestohlen. Die Täterschaft ist noch unbekannt.

Orts-und Geschwindigkeitstafeln, Wegweiser zur Autobahn und Signal «Hauptstrasse» entwendet

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Chäs und Brot BE, Scherz AG oder Rotzloch NW – in der Schweiz gibt es einige skurrile Ortsnamen. Gern werden auch die dazugehörigen Ortsschilder gestohlen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen nun einer oder mehrere Schilderdiebe in Oberbuchsiten SO zu.

Doch die bislang unbekannten Täter liessen es nicht nur auf dem Ortsschild beruhen. Gestohlen wurde gleich eine ganze Serie von Signaltafeln. Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, wurden entlang der Hauptstrasse in Oberbuchsiten Orts- und Geschwindigkeitstafeln, ein Wegweiser zur Autobahn und ein Signal «Hauptstrasse» entwendet.

Suche nach Zeugen

Plötzlich standen leere Metallrahmen am Strassenrand. Wo bin ich hier? In welche Richtung geht es zur Autobahn? Für Ortsunkundige jetzt ein Rätsel. Offen bleibt auch, wer die Schilder gestohlen hat.

Die Kantonspolizei Solothurn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Ausserdem bittet die Polizei um Mithilfe: «Personen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder zum Verbleib der entwendeten Signaltafeln machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 81 17.»