Schwerer Töffunfall in Niederwil AG

Darum gehts Schwerer Unfall mit Harley-Davidson-Gruppe auf Landstrasse zwischen Bremgarten und Mellingen

Überholmanöver führte zu Streifkollision und Sturz zweier Motorradfahrer

Am Samstagabend, kurz nach 17 Uhr, kam es auf der Landstrasse zwischen Bremgarten und Mellingen in Niederwil AG zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine fünfköpfige Bikergruppe – allesamt auf Harley-Davidson-Maschinen unterwegs – war ausserorts in Richtung Mellingen unterwegs, als innerhalb der Gruppe aus noch ungeklärten Gründen ein Überholmanöver eingeleitet wurde. Dabei kam es zu einer Streifkollision.

Zwei Töfflenker verloren in der Folge die Kontrolle über ihre schweren Maschinen und stürzten. Beide wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungsdiensten ins Spital eingeliefert werden.

Deutsche verunfallen in der Schweiz

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde die Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau beigezogen. Die Unfallstelle wird aktuell vermessen und fotografisch dokumentiert. Die betroffene Strasse bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die örtliche Feuerwehr eingerichtet.

Alle beteiligten Fahrzeuge trugen deutsche Kontrollschilder. Die Gruppe stammt gemäss ersten Erkenntnissen aus dem Grossraum Frankfurt am Main.

Vom 11. bis 13. Juli 2025 findet in Andermatt UR der «Harley Alpen Ride» statt – einer der grössten Harley-Events der Schweiz. Ob die in Niederwil verunfallten Personen l zuvor daran teilgenommen haben, ist unklar.