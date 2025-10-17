Darum gehts
- Zwei abgewiesene Asylbewerber in Gipf-Oberfrick AG festgenommen
- Anwohner alarmierte Polizei nach Sichtung auf Überwachungskamera
- Algerier wurden inhaftiert, mutmassliches Diebesgut sichergestellt
Am Freitag stellte ein Anwohner in Gipf-Oberfrick AG um kurz nach vier Uhr auf seiner Überwachungskamera fest, dass eine unbekannte Person um sein Auto schlich. Umgehend alarmierte er die Polizei.
Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit nahmen unverzüglich die Fahndung auf. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit sichtete an der Landstrasse einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Die Einsatzkräfte nahmen den Algerier (23) fest. Kurz darauf konnte die Kantonspolizei Aargau eine zweite Person an der Hofstrasse festnehmen. Der Algerier (19) kauerte in einer Hecke. Er war mit einem E-Trottinett unterwegs.
Kantonspolizei Aargau mahnt
Bei den Festgenommenen handelt es sich um abgewiesene Asylbewerber aus der Westschweiz. Die Polizei stellte mutmassliches Diebesgut sicher.
Beide Männer wurden für weitere Ermittlungen inhaftiert. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. Die Kantonspolizei Aargau betont in einer Medienmitteilung, dass abgestellte Fahrzeuge stets abzuschliessen und keine Wertsachen darin zurückzulassen sind.