Bei einer Strassenbaustelle in Lupfig kam es zu einem Unfall: Ein Lieferwagenfahrer ignorierte das Haltezeichen und fuhr einen Arbeiter an. Der 47-jährige Verletzte wurde ins Spital gebracht, während der Fahrer flüchtete. Die Kantonspolizei sucht nun nach Zeugen.

Der Lenker flüchtete nach dem Unfall. Foto: KAPO AARGAU

Darum gehts Bauarbeiter in Lupfig von Lieferwagen angefahren, Fahrer flüchtig

Unfall bei Markierungsarbeiten im Kreisverkehr, Fahrer ignorierte Haltezeichen

47-jähriger Sicherheitsmitarbeiter erlitt Verletzungen, Polizei sucht Zeugen

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall ereignete sich laut der Polizei am Mittwochnachmittag im Kreisverkehr auf der Bahnhofstrasse in Lupfig. Dieser war an jenem Tag wegen Markierungsarbeiten teilweise gesperrt, wobei ein Sicherheitsdienst den Verkehr regelte.

Vom Birrfeld her kam etwa um 16.45 Uhr ein weisser Pick-Up mit Leuchtbalken auf dem Dach und einem Anhänger. Der Verkehrsdienst wies den Lenker zum Halten an.

Er fuhr weiter, ohne anzuhalten

«Unwirsch soll der Mann am Steuer des Lieferwagens darauf bestanden haben, passieren zu dürfen», teilt die Polizei am Donnerstag mit. Trotz Haltezeichens und Zurufs des Arbeiters fuhr der Mann los. Dabei streifte der Anhänger den Sicherheitsmitarbeiter und warf ihn zu Boden. Danach fuhr der Lieferwagen, ohne anzuhalten, davon.

Eine Ambulanz brachte den 47-Jährigen zur Kontrolle ins Spital. Wie sich zeigte, hatte er Schürfungen und Prellungen sowie eine Schramme am Kopf erlitten. Trotz polizeilicher Ermittlungen ist der Lieferwagenfahrer nach wie vor unbekannt.