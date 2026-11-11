Der Aargauer Regierungsrat rügt Neuenhof wegen der abgelehnten Einbürgerung einer türkischen Frau. Die Gemeinde habe ihre Deutschbewertung ungenügend begründet und unzulässige Fragen gestellt.

Darum gehts Der Aargauer Regierungsrat rügt Neuenhof wegen einer abgelehnten Einbürgerung einer Türkin

Die Gemeinde stellte unzulässige Fragen, laut Regierungsrat

Der Fall geht zurück an den Gemeinderat, Skifahren gilt als korrekte Antwort auf die Sportfrage

Janine Enderli Redaktorin News

Eine türkische Frau kämpft um den Schweizer Pass – und bringt damit die Einbürgerungspraxis von Neuenhof AG ins Visier. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, wurde das Gesuch der Frau abgelehnt, obwohl sie seit 13 Jahren in der Gemeinde lebt.

Der Grund: mangelnde Deutschkenntnisse und unzureichendes Wissen über die Schweiz. Doch der Regierungsrat stellt sich nun auf ihre Seite und rügte die Gemeinde.

Frau reichte Beschwerde ein

Im Dezember 2025 überzeugten die Antworten der Frau die Einbürgerungskommission nicht. Sie konnte etwa das Drei-Säulen-Prinzip nicht erklären und verwechselte Schlösser im Aargau mit Flüssen.

Nach der Ablehnung des Gesuchs legte sie Beschwerde ein. Wegen einer Angststörung habe sie im Gespräch nicht ihre volle Leistung zeigen können. Der Regierungsrat gab ihr recht und wies den Fall an den Gemeinderat zurück.

Die Gemeinde hätte trotz gültigem Sprachnachweis begründen müssen, warum sie die Deutschkenntnisse als ungenügend einstufte. Zudem waren Fragen zum politischen System von Bund und Kanton unzulässig, da dieses Wissen bereits im schriftlichen Test geprüft worden war.

«Skifahren»-Frage sorgt für Gesprächsstoff

Für Diskussion sorgte auch die Frage nach einer typischen Schweizer Sportart. Die Frau antwortete mit «Skifahren». Die Kommission akzeptierte dies nicht, da auch Österreich für den Skisport bekannt sei, und erwartete «Schwingen». Der Regierungsrat hielt dagegen: Skifahren sei eine korrekte Antwort.

Gemeindeammann Tobias Baumgartner verteidigte gegenüber der «Aargauer Zeitung» das Vorgehen. Die Einbürgerungskommission prüfe alle Gesuche individuell und halte sich dabei an einen einheitlichen Gesprächsleitfaden mit vorbereiteten Fragen. Daraus lasse sich keine grundsätzliche Haltung der Kommission ableiten.

Immer wieder Diskussionen

Einbürgerungsentscheide sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Vergangene Woche wurde bekannt: Eine deutsche Primarlehrerin, der 2025 die Einbürgerung in Freienbach SZ verweigert wurde, erhält den roten Pass doch noch. Die Gemeinde hatte ihre Integration infrage gestellt.

Zwar beantwortete sie mehr als 50 Prozent der Fragen richtig, aber eben nicht genug. Zum Beispiel erinnerte sie sich nicht an die erste Zeile der Nationalhymne. Den Entscheid focht sie vor dem Verwaltungsgericht an. Dieses kam zum Schluss, dass die Kandidatin Wissensmängel durch gute Integration in der Gesellschaft kompensiere. Der Fall ging bis ans Bundesgericht. Dieses gab der Frau ebenfalls recht.

Rasenmähen an Feiertagen

Weniger Glück hatte ein Franzose im Jahr 2024. Einige Mitglieder der Gemeindeversammlung von Clos du Doubs JU wollten nicht, dass der damals 50-Jährige den roten Pass bekommt. Einer bemängelte, dass der Franzose fast nie in der Gemeinde anwesend sei und man ihn selten zu Gesicht bekomme.

Ein weiterer meldete, dass der Mann den öffentlichen Frieden gestört hatte. Dies durch Rasenmähen an Ruhetagen.